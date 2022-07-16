Menu
Russian
Cena molchaniya 2022, season 1

Цена молчания 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Cena molchaniya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цена молчания» в центре сюжета оказывается молодая влюбленная пара. Эти двое буквально души друг в друге не чают и собираются провести всю жизнь бок о бок. Но случается непредвиденная трагедия. Ночью на пару нападают бандиты с целью ограбить, а возможно, и изнасиловать девушку. Разумеется, мужчина немедленно вступается за свою избранницу и ввязывается в опасную драку. К счастью, ему удается уцелеть и отбить атаку, вот только выясняется, что в этой схватке один из преступников был серьезно ранен. После мучительных разбирательств суд признает, что герой превысил необходимые меры самообороны. Он оказывается в тюрьме.

"Cena molchaniya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 July 2022
