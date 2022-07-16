В 1 сезоне сериала «Цена молчания» в центре сюжета оказывается молодая влюбленная пара. Эти двое буквально души друг в друге не чают и собираются провести всю жизнь бок о бок. Но случается непредвиденная трагедия. Ночью на пару нападают бандиты с целью ограбить, а возможно, и изнасиловать девушку. Разумеется, мужчина немедленно вступается за свою избранницу и ввязывается в опасную драку. К счастью, ему удается уцелеть и отбить атаку, вот только выясняется, что в этой схватке один из преступников был серьезно ранен. После мучительных разбирательств суд признает, что герой превысил необходимые меры самообороны. Он оказывается в тюрьме.