В 1 сезоне сериала «Вы мне подходите» молодая женщина Дина работает врачом-анестезиологом. У нее есть верные подруги, надежные коллеги и вполне счастливая жизнь – нет только любимого мужчины. Несколько лет назад Дина рассталась с любовью всей своей жизни и окончательно перестала доверять противоположному полу. Но случается непредвиденное. После осмотра в женской консультации героиня узнает, что у нее есть всего год на появление потомства, затем ее организм не сможет зачать и выносить малыша. Теперь Дина должна или навсегда отречься от мечты стать матерью, или срочно найти мужчину, от которого она могла бы забеременеть.