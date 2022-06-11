Menu
Russian
Vy mne podhodite 2022, season 1

Вы мне подходите 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Вы мне подходите» молодая женщина Дина работает врачом-анестезиологом. У нее есть верные подруги, надежные коллеги и вполне счастливая жизнь – нет только любимого мужчины. Несколько лет назад Дина рассталась с любовью всей своей жизни и окончательно перестала доверять противоположному полу. Но случается непредвиденное. После осмотра в женской консультации героиня узнает, что у нее есть всего год на появление потомства, затем ее организм не сможет зачать и выносить малыша. Теперь Дина должна или навсегда отречься от мечты стать матерью, или срочно найти мужчину, от которого она могла бы забеременеть.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 June 2022
