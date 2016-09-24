В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь» в свои 40 лет Татьяна мечтает о спокойствии и уютных вечерах за чтением книг. Однако из привычного душевного равновесия женщину выбивает любимый сын с шокирующим известием. Оказывается, он собирается сделать Таню свекровью. Женщина шокирована, ведь ее отпрыск слишком молод, чтобы отправиться под венец. Героиня всеми силами пытается расстроить готовящуюся свадьбу. Но вскоре случается совсем непредвиденное. Таня и сама влюбляется. И тут на сцене появляется новое действующее лицо – будущая свекровь самой Тани. Ей тоже не нравится решение сына жениться.