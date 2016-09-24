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Moya lyubimaya svekrov season 1 watch online

Moya lyubimaya svekrov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moya lyubimaya svekrov Seasons Season 1
Моя любимая свекровь 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Moya lyubimaya svekrov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя любимая свекровь» в свои 40 лет Татьяна мечтает о спокойствии и уютных вечерах за чтением книг. Однако из привычного душевного равновесия женщину выбивает любимый сын с шокирующим известием. Оказывается, он собирается сделать Таню свекровью. Женщина шокирована, ведь ее отпрыск слишком молод, чтобы отправиться под венец. Героиня всеми силами пытается расстроить готовящуюся свадьбу. Но вскоре случается совсем непредвиденное. Таня и сама влюбляется. И тут на сцене появляется новое действующее лицо – будущая свекровь самой Тани. Ей тоже не нравится решение сына жениться.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Moya lyubimaya svekrov" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 September 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 September 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 September 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 September 2016
TV series release schedule
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