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Suslu korkuluk 2022, season 1

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Kinoafisha TV Shows Suslu korkuluk Seasons Season 1
Suslu korkuluk
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Suslu korkuluk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нарядное пугало» разворачивается романтическая история любви Пеями и Эсвет. Главный герой увлекается пошивом одежды и мечтает стать всемирно известным дизайнером. Он отправляет своего больного отца в Стамбул после того, как скончался его дедушка. У отца интеллектуальное развитие маленького ребенка. Молодой человек стыдится родителя и старается сделать так, чтобы о его существовании не узнали его близкие друзья. На новом месте юноша нанимает женщину, которая будет приглядывать за его отцом, пока он занят делами. Герой шьет свадебный наряд для девушки, в которую безумно влюбляется.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb

Suslu korkuluk List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
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