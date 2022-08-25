Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The End is Nye 2022, season 1

The End is Nye season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The End is Nye Seasons Season 1
The End is Nye
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The End is Nye" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Конец – это Най» популярный американский шоумен и популяризатор научных знаний Билл Най проводит несколько увлекательных экспериментов с концом света. Команда передачи воссоздает условия самых немыслимых мировых катастроф: наводнений, цунами, разломов тектонических плит, мировых войн, извержений вулканов и даже нашествий инопланетян с Нибиру. Задача Билла – выжить во всех этих ситуациях и развеять пугающие мифы о приближающемся апокалипсисе. Он делится со зрителями простыми и важными лайфхаками на случай зомби-эпидемии, ядерной атаки и глобального потепления, доказывая, что спастись можно от всего.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

The End is Nye List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Hydra Storm
Season 1 Episode 1
25 August 2022
The Volcano Paradox
Season 1 Episode 2
25 August 2022
Forever Blackout
Season 1 Episode 3
25 August 2022
Midnight at Noon
Season 1 Episode 4
25 August 2022
One Million Seconds
Season 1 Episode 5
25 August 2022
Ring of Fire
Season 1 Episode 6
25 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more