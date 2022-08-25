В 1 сезоне сериала «Конец – это Най» популярный американский шоумен и популяризатор научных знаний Билл Най проводит несколько увлекательных экспериментов с концом света. Команда передачи воссоздает условия самых немыслимых мировых катастроф: наводнений, цунами, разломов тектонических плит, мировых войн, извержений вулканов и даже нашествий инопланетян с Нибиру. Задача Билла – выжить во всех этих ситуациях и развеять пугающие мифы о приближающемся апокалипсисе. Он делится со зрителями простыми и важными лайфхаками на случай зомби-эпидемии, ядерной атаки и глобального потепления, доказывая, что спастись можно от всего.