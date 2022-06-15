В 1 сезоне сериала «Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет» зрители узнают о подвохах и опасностях, с которыми они и их дети могут столкнуться в современном интернете. Ученые, социологи и прочие эксперты препарируют всемирную сеть буквально под микроскопом, предупреждая людей о таящихся в ней подводных камнях. Простая шутка в интернете может раз и навсегда сломать человеку жизнь. Несмотря на то что мошенники, «тролли» и маньяки здесь находятся по ту сторону монитора, они все же могут нанести реальный вред: украсть ваши деньги, разбить сердце или даже причинить ущерб жизни и здоровью.