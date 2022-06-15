Menu
Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet 2022, season 1

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet Seasons Season 1
Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 12 minutes
"Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Паутина иллюзий: смерть, ложь и интернет» зрители узнают о подвохах и опасностях, с которыми они и их дети могут столкнуться в современном интернете. Ученые, социологи и прочие эксперты препарируют всемирную сеть буквально под микроскопом, предупреждая людей о таящихся в ней подводных камнях. Простая шутка в интернете может раз и навсегда сломать человеку жизнь. Несмотря на то что мошенники, «тролли» и маньяки здесь находятся по ту сторону монитора, они все же могут нанести реальный вред: украсть ваши деньги, разбить сердце или даже причинить ущерб жизни и здоровью.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.5 IMDb

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Death by SWAT
Season 1 Episode 1
15 June 2022
A Murder in D.C.
Season 1 Episode 2
15 June 2022
I'm Not a Nazi
Season 1 Episode 3
15 June 2022
Sextortion
Season 1 Episode 4
15 June 2022
The Stingray, Part 1
Season 1 Episode 5
15 June 2022
The Stingray, Part 2
Season 1 Episode 6
15 June 2022
