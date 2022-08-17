Menu
Unsuspicious 2022, season 1

Unsuspicious season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Unsuspicious Seasons Season 1
Nada Suspeitos 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 5 hours 6 minutes
"Unsuspicious" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не вызывая подозрений» в собственном шикарном особняке обнаруживают убитым известного плейбоя и дамского угодника. Подозреваемых оказывается целый набор. Выясняется, что мужчина годами обманывал многих женщин, влюблял их в себя, обирал до нитки и бросал. Причем как раз в день убийства сразу трое его обиженных бывших разом, не сговариваясь, решили навестить любовника. Дамы взяли с собой подруг, родных и даже адвокатов. Но теперь все они находятся в равном положении – в качестве главных подозреваемых по делу об убийстве. Им нельзя выходить из дома жертвы, пока преступник не будет вычислен.

Series rating

4.9
Rate 13 votes
5.1 IMDb

Unsuspicious List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The three wives of Jorginho Peixoto
Season 1 Episode 1
17 August 2022
Sometimes the butler didn't do it
Season 1 Episode 2
17 August 2022
Jorginho's iron will
Season 1 Episode 3
17 August 2022
Taking out the ash
Season 1 Episode 4
17 August 2022
No one was expecting
Season 1 Episode 5
17 August 2022
The reconstruction
Season 1 Episode 6
17 August 2022
Funeral party
Season 1 Episode 7
17 August 2022
The secret friend
Season 1 Episode 8
17 August 2022
The next victim
Season 1 Episode 9
17 August 2022
