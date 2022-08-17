В 1 сезоне сериала «Не вызывая подозрений» в собственном шикарном особняке обнаруживают убитым известного плейбоя и дамского угодника. Подозреваемых оказывается целый набор. Выясняется, что мужчина годами обманывал многих женщин, влюблял их в себя, обирал до нитки и бросал. Причем как раз в день убийства сразу трое его обиженных бывших разом, не сговариваясь, решили навестить любовника. Дамы взяли с собой подруг, родных и даже адвокатов. Но теперь все они находятся в равном положении – в качестве главных подозреваемых по делу об убийстве. Им нельзя выходить из дома жертвы, пока преступник не будет вычислен.