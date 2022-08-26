Menu
Russian
Ludik 2022, season 1

Ludik 16+
Season premiere 26 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 12 minutes
"Ludik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Людик» в респектабельном спальном районе самого обычного американского города живет простой обыватель – муж, отец и мелкий офисный бизнесмен Людик. Супруга считает его заботливым, но несколько неуверенным в себе лузером, дети – мягким и понимающим отцом, на котором буквально можно ездить. Вот только таким мужчина остается лишь напоказ. В глубине его души есть тьма, о которой не знает никто из его домочадцев. Втайне ото всех он крутится в криминальном мире, имея дело с опаснейшими преступниками и ежедневно рискуя жизнью. Но когда опасность нависает над его близкими, Людику приходится объединить две жизни.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

Ludik List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 August 2022
