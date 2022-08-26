В 1 сезоне сериала «Людик» в респектабельном спальном районе самого обычного американского города живет простой обыватель – муж, отец и мелкий офисный бизнесмен Людик. Супруга считает его заботливым, но несколько неуверенным в себе лузером, дети – мягким и понимающим отцом, на котором буквально можно ездить. Вот только таким мужчина остается лишь напоказ. В глубине его души есть тьма, о которой не знает никто из его домочадцев. Втайне ото всех он крутится в криминальном мире, имея дело с опаснейшими преступниками и ежедневно рискуя жизнью. Но когда опасность нависает над его близкими, Людику приходится объединить две жизни.