В 1 сезоне сериала «Путь к партнерству» сюжет следует за молодой и перспективной бизнесвумен Ингрид Юнг. Девушка лишь ступает на профессиональный путь. Она считает себя созданной для работы юриста, ведь у нее есть достаточно решительности и моральных принципов, чтобы приносить людям реальную пользу. Вот только вскоре наивная красавица понимает, что в этом бизнесе важны вовсе не принципы, а деньги. Когда у нее появляется уникальный шанс продвинуться по карьерной лестнице и стать партнером фирмы, Ингрид приходится положить свое будущее на одну чашу весов, а свои идеалы – на другую. Но какая из них перевесит?