Partner Track 2022, season 1

Partner Track 16+
Season premiere 26 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Partner Track" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Путь к партнерству» сюжет следует за молодой и перспективной бизнесвумен Ингрид Юнг. Девушка лишь ступает на профессиональный путь. Она считает себя созданной для работы юриста, ведь у нее есть достаточно решительности и моральных принципов, чтобы приносить людям реальную пользу. Вот только вскоре наивная красавица понимает, что в этом бизнесе важны вовсе не принципы, а деньги. Когда у нее появляется уникальный шанс продвинуться по карьерной лестнице и стать партнером фирмы, Ингрид приходится положить свое будущее на одну чашу весов, а свои идеалы – на другую. Но какая из них перевесит?

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

Partner Track List of episodes

Season 1
Material Adverse Change
Season 1 Episode 1
26 August 2022
Meta-Strategy
Season 1 Episode 2
26 August 2022
Change of Venue
Season 1 Episode 3
26 August 2022
Due Diligence
Season 1 Episode 4
26 August 2022
Out of Office
Season 1 Episode 5
26 August 2022
Client Relations
Season 1 Episode 6
26 August 2022
Talking Points
Season 1 Episode 7
26 August 2022
Consequential Damages
Season 1 Episode 8
26 August 2022
Pro Forma
Season 1 Episode 9
26 August 2022
Dawn Raid
Season 1 Episode 10
26 August 2022
TV series release schedule
