В 1 сезоне сериала «Уроки химии» действие разворачивается в начале 1950-х годов вокруг начинающей ученой Элизабет Зотт, чья мечта стать известным химиком была принята в обществе без восторга. Несмотря на место в небольшой лаборатории, женщина практически не имеет шансов в науке, так как она… не мужчина. Начальство и родственники считают, что ее место – рядом с кастрюлями, а не пробирками. Пытаясь пробить головой социальный потолок, она оказывается на улице, с ребенком под сердцем, без работы и любимого человека. Тогда Лиззи идет ва-банк и открывает научную передачу для женщин под видом кулинарного шоу.