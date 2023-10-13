Menu
Lessons in Chemistry 2023, season 1

Lessons in Chemistry season 1 poster
Lessons in Chemistry 18+
Season premiere 13 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Lessons in Chemistry" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уроки химии» действие разворачивается в начале 1950-х годов вокруг начинающей ученой Элизабет Зотт, чья мечта стать известным химиком была принята в обществе без восторга. Несмотря на место в небольшой лаборатории, женщина практически не имеет шансов в науке, так как она… не мужчина. Начальство и родственники считают, что ее место – рядом с кастрюлями, а не пробирками. Пытаясь пробить головой социальный потолок, она оказывается на улице, с ребенком под сердцем, без работы и любимого человека. Тогда Лиззи идет ва-банк и открывает научную передачу для женщин под видом кулинарного шоу.

 

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"Lessons in Chemistry" season 1 list of episodes.

Season 1
Little Miss Hastings
Season 1 Episode 1
13 October 2023
Her and Him
Season 1 Episode 2
13 October 2023
Living Dead Things
Season 1 Episode 3
20 October 2023
Primitive Instinct
Season 1 Episode 4
27 October 2023
CH₃COOH
Season 1 Episode 5
3 November 2023
Poirot
Season 1 Episode 6
10 November 2023
Book of Calvin
Season 1 Episode 7
17 November 2023
Introduction to Chemistry
Season 1 Episode 8
22 November 2023
