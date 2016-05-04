Menu
Staroe ruzhe season 1 watch online

Staroe ruzhe season 1 poster
Старое ружье 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Старое ружье» действие происходит в начале сороковых. В центре событий оказывается обыкновенный преподаватель в сельской школе по имени Петр. Он привык считать себя аполитичным, держаться тихо и скромно, всячески потворствуя властям. Так, думает Петя, следует вести себя, чтобы остаться в относительной безопасности. Однако после суровых поединков советские войска отступили, и в село ворвались немцы. Оккупанты установили комендантский час, оружие велели сдать под угрозой смерти. А затем в семье Пети произошло несчастье. И застенчивый преподаватель математики взял в руки старое ружье…

5.6
Rate 13 votes
6.1 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 May 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 May 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 May 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 May 2016
