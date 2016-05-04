В 1 сезоне сериала «Старое ружье» действие происходит в начале сороковых. В центре событий оказывается обыкновенный преподаватель в сельской школе по имени Петр. Он привык считать себя аполитичным, держаться тихо и скромно, всячески потворствуя властям. Так, думает Петя, следует вести себя, чтобы остаться в относительной безопасности. Однако после суровых поединков советские войска отступили, и в село ворвались немцы. Оккупанты установили комендантский час, оружие велели сдать под угрозой смерти. А затем в семье Пети произошло несчастье. И застенчивый преподаватель математики взял в руки старое ружье…