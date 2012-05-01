В 1 сезоне сериала «Ялта-45» события разворачиваются в 1945 году. Первые лица трех государств – Сталин, Черчилль и Рузвельт – собираются провести саммит в Ялте. Тем временем до сотрудников разведывательных спецслужб доходят сведения о готовящемся покушении. Встреча лидеров может сорваться. Начальник спецслужбы Алексей Турок, крымский следователь Жора Маркаров и американский майор Джон Уилби собираются во что бы то ни стало найти диверсантов и помешать им осуществить свой замысел. Им удалось найти человека, через которого связываются диверсанты. Маркарову давно известен этот человек.