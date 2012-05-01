Menu
Kinoafisha TV Shows Yalta-45 Seasons Season 1
Ялта-45 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Ялта-45» события разворачиваются в 1945 году. Первые лица трех государств – Сталин, Черчилль и Рузвельт – собираются провести саммит в Ялте. Тем временем до сотрудников разведывательных спецслужб доходят сведения о готовящемся покушении. Встреча лидеров может сорваться. Начальник спецслужбы Алексей Турок, крымский следователь Жора Маркаров и американский майор Джон Уилби собираются во что бы то ни стало найти диверсантов и помешать им осуществить свой замысел. Им удалось найти человека, через которого связываются диверсанты. Маркарову давно известен этот человек. 

3.5
Rate 11 votes
3.8 IMDb

TV series release schedule
Season 1
1 серия
Season 1 Episode 1
1 May 2012
2 серия
Season 1 Episode 2
2 May 2012
3 серия
Season 1 Episode 3
3 May 2012
4 серия
Season 1 Episode 4
4 May 2012
