В 1 сезоне сериала «Княжна из хрущевки» в центре событий оказывается юная москвичка по имени Лиза. Она живет на рабочей окраине столицы вместе с отцом-сантехником. Девушка была крайне далека от богемной жизни столицы, пока не попала в качестве домработницы в дом к состоятельному владельцу глянцевого издания «Кабриолет» Гарику. Он живет в центре столицы, в квартире, унаследованной от отца, который был известным советским режиссером. Молодой человек занимается бизнесом, а вот его сестра Женя – настоящая «светская львица». Она отлично знает законы этого мира и решает помочь Лизе «выбиться в люди».