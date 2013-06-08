Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Knyazhna iz hruschyovki 2013, season 1

Knyazhna iz hruschyovki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Knyazhna iz hruschyovki Seasons Season 1
Княжна из хрущёвки 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Knyazhna iz hruschyovki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Княжна из хрущевки» в центре событий оказывается юная москвичка по имени Лиза. Она живет на рабочей окраине столицы вместе с отцом-сантехником. Девушка была крайне далека от богемной жизни столицы, пока не попала в качестве домработницы в дом к состоятельному владельцу глянцевого издания «Кабриолет» Гарику. Он живет в центре столицы, в квартире, унаследованной от отца, который был известным советским режиссером. Молодой человек занимается бизнесом, а вот его сестра Женя – настоящая «светская львица». Она отлично знает законы этого мира и решает помочь Лизе «выбиться в люди».

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"Knyazhna iz hruschyovki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 June 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 June 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 June 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 June 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more