Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Vysshiy pilotazh 2009, season 1

Vysshiy pilotazh season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vysshiy pilotazh Seasons Season 1
Высший пилотаж 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Vysshiy pilotazh" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Высший пилотаж» – история о летчиках экипажа Ил-86, которым предстоит пережить немало испытаний и на земле, и над облаками. Боевой летчик Серега Васильев, которого уволил из армии в связи с сокращением штата, становится вторым пилотом в экипаже гражданской авиакомпании. Ему немного лет, но опыта у него уже предостаточно. Серега пролетал сотни часов на разных видах воздушных суден, однако за штурвал пассажирского Ил-86 сел впервые. И во время его дебюта, как назло, погодные условия были отвратительными. Но бойкие красавицы-стюардессы Маруся и Наташа, сразу влюбившиеся в Серегу, всегда готовы прийти на выручку.

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Vysshiy pilotazh" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Новые люди
Season 1 Episode 1
25 May 2009
Жара
Season 1 Episode 2
26 May 2009
Кордебалет
Season 1 Episode 3
27 May 2009
Детский сад
Season 1 Episode 4
28 May 2009
Слепота
Season 1 Episode 5
1 June 2009
Он не должен уйти
Season 1 Episode 6
2 June 2009
Чёрная икра
Season 1 Episode 7
3 June 2009
Африканские страсти
Season 1 Episode 8
4 June 2009
Спецрейс
Season 1 Episode 9
8 June 2009
Туман
Season 1 Episode 10
9 June 2009
Сердце
Season 1 Episode 11
10 June 2009
Неизвестная болезнь
Season 1 Episode 12
11 June 2009
Высший пилотаж
Season 1 Episode 13
15 June 2009
Найденыш
Season 1 Episode 14
16 June 2009
Захват
Season 1 Episode 15
17 June 2009
Земля обетованная
Season 1 Episode 16
18 June 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more