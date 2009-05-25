В 1 сезоне сериала «Высший пилотаж» – история о летчиках экипажа Ил-86, которым предстоит пережить немало испытаний и на земле, и над облаками. Боевой летчик Серега Васильев, которого уволил из армии в связи с сокращением штата, становится вторым пилотом в экипаже гражданской авиакомпании. Ему немного лет, но опыта у него уже предостаточно. Серега пролетал сотни часов на разных видах воздушных суден, однако за штурвал пассажирского Ил-86 сел впервые. И во время его дебюта, как назло, погодные условия были отвратительными. Но бойкие красавицы-стюардессы Маруся и Наташа, сразу влюбившиеся в Серегу, всегда готовы прийти на выручку.