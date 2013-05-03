Menu
Nail Shop Paris season 1 watch online

Nail Shop Paris season 1 poster
Nail Shop Paris 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Маникюрный салон «Париж» молодой писательнице-фантасту Хон Ё Джу приходится примерять на себя роль (и костюм) мужчины, чтобы Муза вновь посещала ее. Для этого девушка вынуждена работать в маникюрном салоне Nail Shop Paris. В этом модном заведении служат только обаятельные молодые люди, которые оказывают клиентам услуги по маникюру и педикюру. У каждого молодого человека за плечами своя романтическая история. Двое горячих конкурентов, гендерная интрига и, конечно, любовь – в салоне кипят нешуточные страсти. А это именно та атмосфера, которая нужна Хон Ё Джу, чтобы поймать вдохновение.

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
3 May 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 May 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 May 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 May 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 May 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 June 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 June 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 June 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 June 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 July 2013
