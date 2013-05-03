В 1 сезоне сериала «Маникюрный салон «Париж» молодой писательнице-фантасту Хон Ё Джу приходится примерять на себя роль (и костюм) мужчины, чтобы Муза вновь посещала ее. Для этого девушка вынуждена работать в маникюрном салоне Nail Shop Paris. В этом модном заведении служат только обаятельные молодые люди, которые оказывают клиентам услуги по маникюру и педикюру. У каждого молодого человека за плечами своя романтическая история. Двое горячих конкурентов, гендерная интрига и, конечно, любовь – в салоне кипят нешуточные страсти. А это именно та атмосфера, которая нужна Хон Ё Джу, чтобы поймать вдохновение.