В 1 сезоне сериала «Всадники: Поймай завтра» Ча Ки-джун, образованный и смышленый юноша, решает отказаться от наемного труда в пользу открытия собственного дела. Отчасти молодым человеком руководит тщеславие. Он открывает транспортную службу, которая осуществляет доставку товаров на велорикшах. В партнеры себе герой берет своих приятельниц: Юн Со Дам, которая хотела быть художницей-иллюстратором, и Го Тэ Ру, чья карьера в большом спорте не удалась. Амбициозным ребятам предстоит столкнуться со множеством трудностей и научиться ответственности. Зато именно благодаря своей бизнес-идее Ча Ки-джун встретит любовь...