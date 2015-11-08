Menu
Riders: Catch Tomorrow 2015 - 2016, season 1

Riders: Catch Tomorrow
Season premiere 8 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Всадники: Поймай завтра» Ча Ки-джун, образованный и смышленый юноша, решает отказаться от наемного труда в пользу открытия собственного дела. Отчасти молодым человеком руководит тщеславие. Он открывает транспортную службу, которая осуществляет доставку товаров на велорикшах. В партнеры себе герой берет своих приятельниц: Юн Со Дам, которая хотела быть художницей-иллюстратором, и Го Тэ Ру, чья карьера в большом спорте не удалась. Амбициозным ребятам предстоит столкнуться со множеством трудностей и научиться ответственности. Зато именно благодаря своей бизнес-идее Ча Ки-джун встретит любовь...

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 November 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 November 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 November 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 November 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 December 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 December 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 December 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 December 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 January 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 January 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 January 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 January 2016
