В 1 сезоне сериала «Где приземляются звезды» главная героиня получила специализированное образование в вузе родного города, после чего приняла приглашение о трудоустройстве в международный аэропорт Инчхон. Там она знакомится с молодым парнем, который всю жизнь мечтал стать пилотом. Однако травма, полученная в раннем возрасте, не дала его мечте осуществиться. Тем не менее молодой человек решил устроиться на работу в аэропорт, чтобы быть поближе к своей неосуществимой мечте. Встреча двоих героев стала началом крепкой дружбы, а впоследствии — романтических отношений. Вместе им предстоит преодолеть немало испытаний.