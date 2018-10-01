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Where Stars Land season 1 watch online

Where Stars Land season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Where Stars Land Seasons Season 1
Where Stars Land 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Where Stars Land" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Где приземляются звезды» главная героиня получила специализированное образование в вузе родного города, после чего приняла приглашение о трудоустройстве в международный аэропорт Инчхон. Там она знакомится с молодым парнем, который всю жизнь мечтал стать пилотом. Однако травма, полученная в раннем возрасте, не дала его мечте осуществиться. Тем не менее молодой человек решил устроиться на работу в аэропорт, чтобы быть поближе к своей неосуществимой мечте. Встреча двоих героев стала началом крепкой дружбы, а впоследствии — романтических отношений. Вместе им предстоит преодолеть немало испытаний.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Where Stars Land" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
2 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 October 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 October 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 October 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 October 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
15 October 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
15 October 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 October 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 October 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
23 October 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
23 October 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 October 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
29 October 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
30 October 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
30 October 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
5 November 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 November 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
6 November 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
6 November 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
12 November 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
12 November 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
13 November 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
13 November 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
19 November 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
19 November 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
20 November 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
20 November 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
26 November 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
26 November 2018
TV series release schedule
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