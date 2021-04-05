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Kinoafisha TV Shows From Scratch Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: From Scratch

  • Florence, Tuscany, Italy
  • Los Angeles, California, USA

Filming Dates

  • 5 April 2021 - 7 August 2021
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