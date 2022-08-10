В 1 сезоне сериала «Школьные байки. Сериал» события разворачиваются в восьми разных школах. Все это – самые обычные, на первый взгляд, учебные заведения Таиланда. Здесь есть классы, столовые, уроки, перемены, дружба, любовь и вражда. Однако не обходится и без странностей. Одна школа построена на месте старинного тайского кладбища, в другой когда-то при страшных обстоятельствах погиб ученик, в третьей то и дело пропадают дети. Нескольким подросткам предстоит раскрыть все тайны и выяснить, что таится в стенах их школ. Вот только выжить при этом, вероятнее всего, удастся далеко не всем.