School Tales the Series 2022, season 1

School Tales The Series 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"School Tales the Series" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школьные байки. Сериал» события разворачиваются в восьми разных школах. Все это – самые обычные, на первый взгляд, учебные заведения Таиланда. Здесь есть классы, столовые, уроки, перемены, дружба, любовь и вражда. Однако не обходится и без странностей. Одна школа построена на месте старинного тайского кладбища, в другой когда-то при страшных обстоятельствах погиб ученик, в третьей то и дело пропадают дети. Нескольким подросткам предстоит раскрыть все тайны и выяснить, что таится в стенах их школ. Вот только выжить при этом, вероятнее всего, удастся далеко не всем.

Series rating

5.2
5.3 IMDb

"School Tales the Series" season 1 list of episodes.

Season 1
7AM
Season 1 Episode 1
10 August 2022
Vengeful Spell
Season 1 Episode 2
10 August 2022
Beautiful
Season 1 Episode 3
10 August 2022
The Book of Corpses
Season 1 Episode 4
10 August 2022
Headless Teacher
Season 1 Episode 5
10 August 2022
Lunch
Season 1 Episode 6
10 August 2022
Curse
Season 1 Episode 7
10 August 2022
A Walk in School
Season 1 Episode 8
10 August 2022
