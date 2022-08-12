Menu
A League of Their Own 2022 season 1

A League of Their Own season 1 poster
A League of Their Own
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"A League of Their Own" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Их собственная лига» действие начинается в 1943 году. Пока в Европе бушует война, Америка поднимает боевой дух своих граждан с помощью спорта. В Чикаго проходит отборочный тур Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиги. Стать настоящими спортсменками мечтают многие молодые женщины. В город съезжаются даже те, у кого, казалось бы, не может быть никаких шансов на успех. Приезжает на пробы и Карсон Шоу из небольшого отдаленного городка. Ей удается попасть в команду, в то время как местная жительница Макс Чэпмен неожиданно для себя проваливает испытание.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"A League of Their Own" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Batter Up
Season 1 Episode 1
12 August 2022
Find the Gap
Season 1 Episode 2
12 August 2022
The Cut Off
Season 1 Episode 3
12 August 2022
Switch Hitter
Season 1 Episode 4
12 August 2022
Back Footed
Season 1 Episode 5
12 August 2022
Stealing Home
Season 1 Episode 6
12 August 2022
Full Count
Season 1 Episode 7
12 August 2022
Perfect Game
Season 1 Episode 8
12 August 2022
