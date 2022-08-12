В 1 сезоне сериала «Их собственная лига» действие начинается в 1943 году. Пока в Европе бушует война, Америка поднимает боевой дух своих граждан с помощью спорта. В Чикаго проходит отборочный тур Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиги. Стать настоящими спортсменками мечтают многие молодые женщины. В город съезжаются даже те, у кого, казалось бы, не может быть никаких шансов на успех. Приезжает на пробы и Карсон Шоу из небольшого отдаленного городка. Ей удается попасть в команду, в то время как местная жительница Макс Чэпмен неожиданно для себя проваливает испытание.