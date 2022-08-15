В 1 сезоне сериала «Наследие: Правдивая история Лос-Анджелес Лейкерс» магнат на рынке недвижимости Джерри Басс ищет достойный способ вложить свои средства. Неожиданно для всех он решает приобрести молодую и не особенно успешную баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Никто не верит в успех этого начинания, но Басс не сдается и продолжает всячески продвигать свой клуб. За считаные годы он превращает скучный и надоевший всем спорт в настоящее шоу. Он привлекает живую группу поддержки, устраивает шоу с участием звезд и отлично тренирует ребят. Через 40 лет его проект становится легендой.