Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022, season 1

Legacy: The True Story of the LA Lakers season 1 poster
Legacy: The True Story of the LA Lakers
Legacy: The True Story of the LA Lakers
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Legacy: The True Story of the LA Lakers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Наследие: Правдивая история Лос-Анджелес Лейкерс» магнат на рынке недвижимости Джерри Басс ищет достойный способ вложить свои средства. Неожиданно для всех он решает приобрести молодую и не особенно успешную баскетбольную команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Никто не верит в успех этого начинания, но Басс не сдается и продолжает всячески продвигать свой клуб. За считаные годы он превращает скучный и надоевший всем спорт в настоящее шоу. Он привлекает живую группу поддержки, устраивает шоу с участием звезд и отлично тренирует ребят. Через 40 лет его проект становится легендой.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

Legacy: The True Story of the LA Lakers List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 September 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 October 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 October 2022
