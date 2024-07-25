Menu
Kleo 2022 - 2024, season 2

Kleo season 2 poster
Kleo 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 24 minutes

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Kleo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Das Seepferd
Season 2 Episode 1
25 July 2024
Objekt Moni
Season 2 Episode 2
25 July 2024
Der Bär
Season 2 Episode 3
25 July 2024
Molle und Korn
Season 2 Episode 4
25 July 2024
Liebesgrüße aus Moskau
Season 2 Episode 5
25 July 2024
Harald
Season 2 Episode 6
25 July 2024
