В 1 сезоне сериала «Клео» события начинают происходить в 1987 году. В Берлине живет молодая и симпатичная девушка по имени Клео. Она учится в университете, работает, встречается с парнями, но у нее есть и потайная сторона жизни. Клео – шпионка ГДР, работающая на тайную организацию под руководством некоего Штази. Однажды девушка получает распоряжение из штаба – уничтожить известного предпринимателя. Но операция идет не по плану, когда и саму Клео, и Штази арестовывает новое правительство и отправляет за решетку. Однако после падения Берлинской стены героиня оказывается на свободе, чтобы раскрыть заговор и отомстить.