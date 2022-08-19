Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kleo 2022, season 1

Kleo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kleo Seasons Season 1
Kleo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Kleo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клео» события начинают происходить в 1987 году. В Берлине живет молодая и симпатичная девушка по имени Клео. Она учится в университете, работает, встречается с парнями, но у нее есть и потайная сторона жизни. Клео – шпионка ГДР, работающая на тайную организацию под руководством некоего Штази. Однажды девушка получает распоряжение из штаба – уничтожить известного предпринимателя. Но операция идет не по плану, когда и саму Клео, и Штази арестовывает новое правительство и отправляет за решетку. Однако после падения Берлинской стены героиня оказывается на свободе, чтобы раскрыть заговор и отомстить.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Kleo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Big Eden
Season 1 Episode 1
19 August 2022
The Reunion
Season 1 Episode 2
19 August 2022
Snow in Sóller
Season 1 Episode 3
19 August 2022
The Minister
Season 1 Episode 4
19 August 2022
Uwe
Season 1 Episode 5
19 August 2022
Object Else
Season 1 Episode 6
19 August 2022
The Snipe and the Clam
Season 1 Episode 7
19 August 2022
The Purple Witch
Season 1 Episode 8
19 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more