The Devil In The White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America , season 1

Kinoafisha TV Shows The Devil In The White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America Seasons Season 1
Devil in the White City
Original title Season 1
Title Сезон 1
"The Devil In The White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дьявол в белом городе» события разворачиваются на Чикагской всемирной выставке 1893 года. В высшем свете встречаются двое чрезвычайно уважаемых и успешных мужчин. Дэниел Х. Бернхэм – блестящий архитектор с редким талантом и отвратным характером, который представляет на выставке свои проекты. А Генри Х. Холмс – молодой и обаятельный врач-хирург, открывший собственный медицинский центр, который чрезвычайно мил и учтив со всеми. Вот только первое впечатление оказывается обманчивым. Доктор скрывает поистине кошмарное «хобби», которым он занимается в своей клинике с пациентками.

Season 1
