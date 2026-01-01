В 1 сезоне сериала «Дьявол в белом городе» события разворачиваются на Чикагской всемирной выставке 1893 года. В высшем свете встречаются двое чрезвычайно уважаемых и успешных мужчин. Дэниел Х. Бернхэм – блестящий архитектор с редким талантом и отвратным характером, который представляет на выставке свои проекты. А Генри Х. Холмс – молодой и обаятельный врач-хирург, открывший собственный медицинский центр, который чрезвычайно мил и учтив со всеми. Вот только первое впечатление оказывается обманчивым. Доктор скрывает поистине кошмарное «хобби», которым он занимается в своей клинике с пациентками.