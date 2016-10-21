В 1 сезоне сериала «Интим не предлагать» в центре событий оказывается сын успешного бизнесмена Игоря Петровича. Отец часто им недоволен. Особенно его раздражает, что отпрыск тратит непозволительно много денег на красивых моделей на одну ночь. В воспитательных целях Игорь Петрович решает лишить сына финансовых средств и отказать ему в домработнице. Он надеется, что парень, который привык жить в чистой уютной квартире и вкусно питаться, обратит внимание на порядочных хозяйственных девушек. Но не тут-то было. Молодой человек не собирается менять привычный образ жизни. И тут в его жизнь буквально врывается толстушка Маруся…