Интим не предлагать 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Интим не предлагать» в центре событий оказывается сын успешного бизнесмена Игоря Петровича. Отец часто им недоволен. Особенно его раздражает, что отпрыск тратит непозволительно много денег на красивых моделей на одну ночь. В воспитательных целях Игорь Петрович решает лишить сына финансовых средств и отказать ему в домработнице. Он надеется, что парень, который привык жить в чистой уютной квартире и вкусно питаться, обратит внимание на порядочных хозяйственных девушек. Но не тут-то было. Молодой человек не собирается менять привычный образ жизни. И тут в его жизнь буквально врывается толстушка Маруся…

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 October 2016
