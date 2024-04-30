В 1 сезоне сериала «Вуаль» события разворачиваются вокруг двух совершенно разных, но прочно связанных между собой женщин. Одна из них старше и опытнее, другая – более юная и горячая, полная энтузиазма и стремления изменить свою жизнь. Одна скрывает от всего мира темную тайну из своего прошлого, другая намерена докопаться до правды и раскрыть эту тайну. По воле судьбы они обе оказываются на одном пути, ведущем из Стамбула в Европу. Им предстоит добраться до Парижа, а затем и до Лондона, продолжая свою опасную и запутанную игру в «правду или ложь». По мере сближения их отношения становятся все более сложными и рискованными.