The Veil 2024, season 1

The Veil
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
В 1 сезоне сериала «Вуаль» события разворачиваются вокруг двух совершенно разных, но прочно связанных между собой женщин. Одна из них старше и опытнее, другая – более юная и горячая, полная энтузиазма и стремления изменить свою жизнь. Одна скрывает от всего мира темную тайну из своего прошлого, другая намерена докопаться до правды и раскрыть эту тайну. По воле судьбы они обе оказываются на одном пути, ведущем из Стамбула в Европу. Им предстоит добраться до Парижа, а затем и до Лондона, продолжая свою опасную и запутанную игру в «правду или ложь». По мере сближения их отношения становятся все более сложными и рискованными.

6.2
13 votes
6.4 IMDb

The Camp
Season 1 Episode 1
30 April 2024
Crossing the Bridge
Season 1 Episode 2
30 April 2024
The Asset
Season 1 Episode 3
7 May 2024
Declassified
Season 1 Episode 4
14 May 2024
Grandfather's House
Season 1 Episode 5
21 May 2024
The Cottage
Season 1 Episode 6
28 May 2024
