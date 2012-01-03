Menu
Tanki gryazi ne boyatsya 2012, season 1

Танки грязи не боятся 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Танки грязи не боятся» генерал-майор переживает, что его внук Саша Круглов собирается прервать семейную династию танкистов и поступать на актерский факультет в университет. Дед возмущен тем фактом, что юноша мечтает играть в кино, а не защищать родину. Саша быстро осознает, что ему не удастся переспорить деда и в артисты дорога закрыта. Он решает стать танкистом. Из-за случайного стечения обстоятельств Круглова из курсантов выгоняют, и он отправляется служить в армию. Именно там мировоззрение молодого человека полностью меняется. Он заводит друзей и постепенно становится настоящим мужчиной.

4.5
Rate 13 votes
4.7 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 January 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 January 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 January 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 January 2012
