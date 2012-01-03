В 1 сезоне сериала «Танки грязи не боятся» генерал-майор переживает, что его внук Саша Круглов собирается прервать семейную династию танкистов и поступать на актерский факультет в университет. Дед возмущен тем фактом, что юноша мечтает играть в кино, а не защищать родину. Саша быстро осознает, что ему не удастся переспорить деда и в артисты дорога закрыта. Он решает стать танкистом. Из-за случайного стечения обстоятельств Круглова из курсантов выгоняют, и он отправляется служить в армию. Именно там мировоззрение молодого человека полностью меняется. Он заводит друзей и постепенно становится настоящим мужчиной.