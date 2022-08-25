В 1 сезоне сериала «Приключения Рилаккумы» в парке развлечений в центре событий оказываются плюшевый медвежонок Рилаккума и трое его друзей — Корилаккума, Киироитори и Каору. Юные любители приключений отправляются в тематический парк развлечений в часы его закрытия. Авантюристы ограничены во времени, но ведь на каждом углу их поджидают новые открытия. В мире разнообразных аттракционов, каруселей, тиров и фургончиков со сладкой ватой так легко забыть о том, что нужно куда-то торопиться. Главные герои попадают во множество смешных и нелепых ситуаций, из которых с ловкостью выпутываются.