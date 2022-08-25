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Rilakkuma's Theme Park Adventure 2022, season 1

Rilakkuma's Theme Park Adventure season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rilakkuma's Theme Park Adventure Seasons Season 1
Rilakkuma's Theme Park Adventure
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 0 minute
"Rilakkuma's Theme Park Adventure" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Приключения Рилаккумы» в парке развлечений в центре событий оказываются плюшевый медвежонок Рилаккума и трое его друзей — Корилаккума, Киироитори и Каору. Юные любители приключений отправляются в тематический парк развлечений в часы его закрытия. Авантюристы ограничены во времени, но ведь на каждом углу их поджидают новые открытия. В мире разнообразных аттракционов, каруселей, тиров и фургончиков со сладкой ватой так легко забыть о том, что нужно куда-то торопиться. Главные герои попадают во множество смешных и нелепых ситуаций, из которых с ловкостью выпутываются.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Rilakkuma's Theme Park Adventure List of episodes

TV series release schedule
Season 1
An uneasy feeling
Season 1 Episode 1
25 August 2022
Game battle with Emiri
Season 1 Episode 2
25 August 2022
Eiji and the jungle tour
Season 1 Episode 3
25 August 2022
Clown in love
Season 1 Episode 4
25 August 2022
Suzune`s an idol
Season 1 Episode 5
25 August 2022
The secret of the theme park
Season 1 Episode 6
25 August 2022
Strategy meeting in the dark
Season 1 Episode 7
25 August 2022
The last parade
Season 1 Episode 8
25 August 2022
TV series release schedule
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