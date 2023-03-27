Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Strazhnik season 1 watch online

Strazhnik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Strazhnik Seasons Season 1
Стражник 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Strazhnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стражник» боец спецназа Михаил приезжает из столицы на юбилей отца в Мурманскую область. Его родитель – по-настоящему уважаемый в городе человек, полковник полиции и руководитель местной Росгвардии Николай Царев. Однако в самый разгар пышного празднества в банкетный зал врывается ОМОН и арестовывает юбиляра. Выясняется, что следователь Юлия Борисоглебская обвиняет Николая в злоупотреблении служебными полномочиями, рэкете, коррупции и связи с бандитами. Но ни Миша, ни его лучший друг Руслан не верят, что такое возможно. Парень решает устроиться в полицию и лично узнать правду.

Series rating

6.8
Rate 15 votes
7.1 IMDb

"Strazhnik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 March 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
31 March 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 March 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 April 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 April 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 April 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
4 April 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
4 April 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more