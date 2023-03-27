В 1 сезоне сериала «Стражник» боец спецназа Михаил приезжает из столицы на юбилей отца в Мурманскую область. Его родитель – по-настоящему уважаемый в городе человек, полковник полиции и руководитель местной Росгвардии Николай Царев. Однако в самый разгар пышного празднества в банкетный зал врывается ОМОН и арестовывает юбиляра. Выясняется, что следователь Юлия Борисоглебская обвиняет Николая в злоупотреблении служебными полномочиями, рэкете, коррупции и связи с бандитами. Но ни Миша, ни его лучший друг Руслан не верят, что такое возможно. Парень решает устроиться в полицию и лично узнать правду.