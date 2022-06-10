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Boundless season 1 watch online

Boundless season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Boundless Seasons Season 1
Sin límites 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 0 minute
"Boundless" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Магеллан. Повелитель морей» действие происходит в шестнадцатом столетии. Главным героем становится мореплаватель испанского происхождения по имени Фернан Магеллан. Он на различных морских суднах совершил первое в истории кругосветное путешествие в поисках индийской земли. Вместе со своим товарищем и единомышленником Хуаном Себастьяном Элькано Магеллан держал путь в сторону Азии, чтобы найти новые торговые выходы. Плавание длилось три года, а назад из пяти кораблей вернулся только один — «Виктория». Им руководил Элькано. Героям пришлось столкнуться с множеством опасностей и пережить немало захватывающих приключений.

Series rating

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb

"Boundless" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Mi rey no ha querido verme
Season 1 Episode 1
10 June 2022
Te buscan por traición
Season 1 Episode 2
10 June 2022
La rebelión está castigada con la muerte
Season 1 Episode 3
17 June 2022
Las ballenas no nadan en ríos
Season 1 Episode 4
17 June 2022
Os han elegido como capitán
Season 1 Episode 5
17 June 2022
Son vientos del este
Season 1 Episode 6
17 June 2022
TV series release schedule
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