В 1 сезоне сериала «Магеллан. Повелитель морей» действие происходит в шестнадцатом столетии. Главным героем становится мореплаватель испанского происхождения по имени Фернан Магеллан. Он на различных морских суднах совершил первое в истории кругосветное путешествие в поисках индийской земли. Вместе со своим товарищем и единомышленником Хуаном Себастьяном Элькано Магеллан держал путь в сторону Азии, чтобы найти новые торговые выходы. Плавание длилось три года, а назад из пяти кораблей вернулся только один — «Виктория». Им руководил Элькано. Героям пришлось столкнуться с множеством опасностей и пережить немало захватывающих приключений.