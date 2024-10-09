В 1 сезоне сериала «Машина» главным героем становится боксер, который неизбежно стареет. Как и в случае других профессий, связанных с возрастом и зависящих напрямую от состояния здоровья человека, профессиональная жизнь спортсмена коротка. Он невольно задумывается о том, как много ему удалось сделать. Герой понимает, что добился далеко не всего, о чем мечтал в молодости, и не может смириться с этим. Тогда его хитрый менеджер придумывает план. У его подопечного все-таки есть еще один шанс получить титул чемпиона. Но для этого ему придется связаться с представителями загадочного преступного мира.