La Máquina 2024, season 1

La Máquina
Season premiere 9 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Машина» главным героем становится боксер, который неизбежно стареет. Как и в случае других профессий, связанных с возрастом и зависящих напрямую от состояния здоровья человека, профессиональная жизнь спортсмена коротка. Он невольно задумывается о том, как много ему удалось сделать. Герой понимает, что добился далеко не всего, о чем мечтал в молодости, и не может смириться с этим. Тогда его хитрый менеджер придумывает план. У его подопечного все-таки есть еще один шанс получить титул чемпиона. Но для этого ему придется связаться с представителями загадочного преступного мира.

6.4
13 votes
6.7 IMDb

Season 1
Episode 1
9 October 2024
Episode 2
9 October 2024
Episode 3
9 October 2024
Episode 4
9 October 2024
Episode 5
9 October 2024
Episode 6
9 October 2024
