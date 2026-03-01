Во 2 сезоне сериала «Черное солнце» следователь Игорь Жук возвращается в Следственный комитет, где сразу получает новое дело: рыбаки выловили труп мужчины из Финского залива. Одновременно его напарник Евгений Чагин неожиданно признается в другом убийстве. Жук отказывается верить в вину коллеги и берется за расследование, пытаясь доказать, что Чагин взял на себя чужую вину. Вскоре выясняется, что оба преступления могут быть связаны, и за ними стоят куда более опасные фигуры, чем кажется на первый взгляд.