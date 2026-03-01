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Chernoe solnce 2024 - 2026, season 2

Chernoe solnce season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Chernoe solnce Seasons Season 2
Chernoe solnce 18+
Title Сезон 2
Season premiere 1 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Chernoe solnce" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Черное солнце» следователь Игорь Жук возвращается в Следственный комитет, где сразу получает новое дело: рыбаки выловили труп мужчины из Финского залива. Одновременно его напарник Евгений Чагин неожиданно признается в другом убийстве. Жук отказывается верить в вину коллеги и берется за расследование, пытаясь доказать, что Чагин взял на себя чужую вину. Вскоре выясняется, что оба преступления могут быть связаны, и за ними стоят куда более опасные фигуры, чем кажется на первый взгляд.

Season 2 Cast

Anton Afanasev
Anton Afanasev
Semyon Arzumanov
Semyon Arzumanov
Filipp Azarov
Filipp Azarov
Yuriy Belyaev
Yuriy Belyaev
Aleksandra Bolshakova
Aleksandra Bolshakova
Yuriy Chursin
Yuriy Chursin
All Season 2 Cast

Series rating

7.7
Rate 19 votes
6.6 IMDb

Chernoe solnce List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
1 March 2026
Серия 2
Season 2 Episode 2
1 March 2026
Серия 3
Season 2 Episode 3
1 March 2026
Серия 4
Season 2 Episode 4
1 March 2026
Серия 5
Season 2 Episode 5
6 March 2026
Серия 6
Season 2 Episode 6
6 March 2026
Серия 7
Season 2 Episode 7
13 March 2026
Серия 8
Season 2 Episode 8
13 March 2026
Серия 9
Season 2 Episode 9
20 March 2026
Серия 10
Season 2 Episode 10
20 March 2026
Серия 11
Season 2 Episode 11
27 March 2026
Серия 12
Season 2 Episode 12
27 March 2026
TV series release schedule
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