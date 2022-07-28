Menu
Chernoe solnce Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Chernoe solnce

  • Krasnodar Kray, Russia
  • Moscow, Russia
  • St. Petersburg, Russia

Filming Dates

  • 28 July 2022
  • 3 April 2025
