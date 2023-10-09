Во 2-м сезоне сериала «Провинциальный детектив» лучшие подруги Ольга и Татьяна возвращаются на экраны. Им опостылела скучная жизнь в российской провинции, а любовь к детективным романам подстрекнула к самостоятельному расследованию преступлений. Спустя год после показанных ранее событий в жизни героинь произошло много перемен. Татьяна обзавелась новым домом вдалеке от Ольги. Теперь заглядывать друг к другу в гости стало не так-то просто, но когда Таня узнает о том, что ее подругу обвиняют в убийстве, она бросает все дела и спешит на помощь. Ради близкого человека ей предстоит пройти множество испытаний, ища вдохновение в любимых криминальных историях.