Provincialnyy detektiv season 2 watch online

Provincialnyy detektiv season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Provincialnyy detektiv Seasons Season 2
Провинциальный детектив 16+
Title Сезон 2
Season premiere 9 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Provincialnyy detektiv" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Провинциальный детектив» лучшие подруги Ольга и Татьяна возвращаются на экраны. Им опостылела скучная жизнь в российской провинции, а любовь к детективным романам подстрекнула к самостоятельному расследованию преступлений. Спустя год после показанных ранее событий в жизни героинь произошло много перемен. Татьяна обзавелась новым домом вдалеке от Ольги. Теперь заглядывать друг к другу в гости стало не так-то просто, но когда Таня узнает о том, что ее подругу обвиняют в убийстве, она бросает все дела и спешит на помощь. Ради близкого человека ей предстоит пройти множество испытаний, ища вдохновение в любимых криминальных историях.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Provincialnyy detektiv" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Убийство с привкусом любви. Часть 1
Season 2 Episode 1
9 October 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 2
Season 2 Episode 2
9 October 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 3
Season 2 Episode 3
9 October 2023
Убийство с привкусом любви. Часть 4
Season 2 Episode 4
9 October 2023
Игра в ложь. Часть 1
Season 2 Episode 5
10 October 2023
Игра в ложь. Часть 2
Season 2 Episode 6
10 October 2023
Игра в ложь. Часть 3
Season 2 Episode 7
10 October 2023
Игра в ложь. Часть 4
Season 2 Episode 8
10 October 2023
Пока смерть не соединит. Часть 1
Season 2 Episode 9
11 October 2023
Пока смерть не соединит. Часть 2
Season 2 Episode 10
11 October 2023
Пока смерть не соединит. Часть 3
Season 2 Episode 11
11 October 2023
Пока смерть не соединит. Часть 4
Season 2 Episode 12
11 October 2023
