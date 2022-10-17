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Provincialnyy detektiv season 1 watch online

Provincialnyy detektiv season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Provincialnyy detektiv Seasons Season 1
Провинциальный детектив 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Provincialnyy detektiv" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Провинциальный детектив» действие происходит в небольшом российском городке. Две с виду заурядные молодые провинциалки не просто дружат, а страстно горят одним и тем же делом. Заведующая библиотекой и медсестра неожиданно обнаружили в себе способности детективов и настоящую страсть к расследованиям. В свободное от работы время они постоянно распутывают криминальные происшествия и ввязываются в опасные авантюры. Обеим женщинам важно ощутить, что они способны сделать что-то важное, полезное, разгадать трудную загадку. А Ольга еще и очень хочет поразить своего супруга.

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"Provincialnyy detektiv" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Обманутая справедливость 1
Season 1 Episode 1
17 October 2022
Обманутая справедливость 2
Season 1 Episode 2
17 October 2022
Обманутая справедливость 3
Season 1 Episode 3
17 October 2022
Обманутая справедливость 4
Season 1 Episode 4
17 October 2022
Смертельный расчет 1
Season 1 Episode 5
18 October 2022
Смертельный расчет 2
Season 1 Episode 6
18 October 2022
Смертельный расчет 3
Season 1 Episode 7
18 October 2022
Смертельный расчет 4
Season 1 Episode 8
18 October 2022
Лоскутное одеяло лжи 1
Season 1 Episode 9
19 October 2022
Лоскутное одеяло лжи 2
Season 1 Episode 10
19 October 2022
Лоскутное одеяло лжи 3
Season 1 Episode 11
19 October 2022
Лоскутное одеяло лжи 4
Season 1 Episode 12
19 October 2022
Вся жизнь – театр 1
Season 1 Episode 13
20 October 2022
Вся жизнь – театр 2
Season 1 Episode 14
20 October 2022
Вся жизнь – театр 3
Season 1 Episode 15
20 October 2022
Вся жизнь – театр 4
Season 1 Episode 16
20 October 2022
TV series release schedule
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