В 1 сезоне сериала «Провинциальный детектив» действие происходит в небольшом российском городке. Две с виду заурядные молодые провинциалки не просто дружат, а страстно горят одним и тем же делом. Заведующая библиотекой и медсестра неожиданно обнаружили в себе способности детективов и настоящую страсть к расследованиям. В свободное от работы время они постоянно распутывают криминальные происшествия и ввязываются в опасные авантюры. Обеим женщинам важно ощутить, что они способны сделать что-то важное, полезное, разгадать трудную загадку. А Ольга еще и очень хочет поразить своего супруга.