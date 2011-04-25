В 1 сезоне сериала «Демоны» зрители знакомятся с успешным и честным предпринимателем Дмитрием Назаровым. Он владеет сетью развлекательных центров, помогает городу, а собственные сотрудники его практически боготворят. Но есть одно «но»: в прошлом Дмитрий был воротилой преступного мира, главарем известной группировки по кличке Демон. И верная ему команда осталась у мужчины именно с тех времен благодаря привычке держаться вместе и прикрывать друг друга. Вот только не все верят, что Назаров действительно изменился, а потому его жизнь все еще находится в опасности по вине бывших «коллег».