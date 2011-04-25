Menu
Demony 2011, season 1

Demony season 1 poster
Demony
Демоны 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Demony" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Демоны» зрители знакомятся с успешным и честным предпринимателем Дмитрием Назаровым. Он владеет сетью развлекательных центров, помогает городу, а собственные сотрудники его практически боготворят. Но есть одно «но»: в прошлом Дмитрий был воротилой преступного мира, главарем известной группировки по кличке Демон. И верная ему команда осталась у мужчины именно с тех времен благодаря привычке держаться вместе и прикрывать друг друга. Вот только не все верят, что Назаров действительно изменился, а потому его жизнь все еще находится в опасности по вине бывших «коллег».

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Demony" season 1 list of episodes.

Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 April 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 April 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 April 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 April 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 April 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 April 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 April 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 April 2011
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 April 2011
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 April 2011
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 April 2011
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 April 2011
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 April 2011
Серия 16
Season 1 Episode 16
29 April 2011
