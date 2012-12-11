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Bednye rodstvenniki 2012, season 1

Bednye rodstvenniki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bednye rodstvenniki Seasons Season 1
Бедные родственники 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 December 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Bednye rodstvenniki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бедные родственники» в глухой деревне живет юная красавица Серафима. Девушка знает, что ее родители были родом из Москвы и у нее даже осталась там комната. Вот только всех ее родных объявили «врагами народа», а саму девочку, оставшуюся из-за репрессий сиротой, отправили на воспитание за город. Достигнув совершеннолетия, девушка решает вернуться в столицу, но большой город оказывается к ней жесток: комнату давно отдали другому человеку, а в институт Фиму не хотят принимать из-за ее семьи. Но героине помогает добрая старушка Кира Петровна, которая пристраивает ее стенографисткой к партначальнику.

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"Bednye rodstvenniki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 December 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 December 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 December 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 December 2012
TV series release schedule
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