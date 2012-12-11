В 1 сезоне сериала «Бедные родственники» в глухой деревне живет юная красавица Серафима. Девушка знает, что ее родители были родом из Москвы и у нее даже осталась там комната. Вот только всех ее родных объявили «врагами народа», а саму девочку, оставшуюся из-за репрессий сиротой, отправили на воспитание за город. Достигнув совершеннолетия, девушка решает вернуться в столицу, но большой город оказывается к ней жесток: комнату давно отдали другому человеку, а в институт Фиму не хотят принимать из-за ее семьи. Но героине помогает добрая старушка Кира Петровна, которая пристраивает ее стенографисткой к партначальнику.