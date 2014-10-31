Menu
Raskalennyy perimetr 2014, season 1

Raskalennyy perimetr season 1 poster
Раскаленный периметр 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Раскаленный периметр» бывшие десантники Игорь и Андрей после демобилизации решают отдохнуть на море. Они приезжают в небольшой и уютный прибрежный городок с идиллическими пляжами. Но выясняется, что в этом месте творится нечто странное: недавно поблизости начали пропадать молодые туристки. Когда друзья оказываются на месте очередного преступления, они попадают под подозрение, ведь похитителей все описывают как двух высоких и мускулистых парней. Но вскоре становится понятно, что герои непричастны. Заметив на пляже подозрительных мужчин, Игорь пытается их остановить и чуть не погибает.

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 October 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 October 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 October 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 October 2014
