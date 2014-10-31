В 1 сезоне сериала «Раскаленный периметр» бывшие десантники Игорь и Андрей после демобилизации решают отдохнуть на море. Они приезжают в небольшой и уютный прибрежный городок с идиллическими пляжами. Но выясняется, что в этом месте творится нечто странное: недавно поблизости начали пропадать молодые туристки. Когда друзья оказываются на месте очередного преступления, они попадают под подозрение, ведь похитителей все описывают как двух высоких и мускулистых парней. Но вскоре становится понятно, что герои непричастны. Заметив на пляже подозрительных мужчин, Игорь пытается их остановить и чуть не погибает.