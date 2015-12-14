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The Loop season 1 watch online

The Loop season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Loop Seasons Season 1
Петля Нестерова 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"The Loop" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Петля Нестерова» события разворачиваются в СССР в 80-е годы, на закате брежневских времен. Вождь тяжело болен, и страна стоит на пороге новой эпохи. Вот только пока что она выглядит довольно смутной и опасной, особенно когда в столице начинается опасная борьба «за власть» между двумя силовыми структурами – КГБ и МВД. В милиции служит старший лейтенант Кирилл Нестеров, защищающий права ни в чем не повинных честных граждан. Но однажды в его руки попадает подросток со свертком старинных дорогих полотен. Кирилл начинает расследование, которое выводит его на опасный путь.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"The Loop" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 December 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 December 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 December 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 December 2015
TV series release schedule
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