В 1 сезоне сериала «Петля Нестерова» события разворачиваются в СССР в 80-е годы, на закате брежневских времен. Вождь тяжело болен, и страна стоит на пороге новой эпохи. Вот только пока что она выглядит довольно смутной и опасной, особенно когда в столице начинается опасная борьба «за власть» между двумя силовыми структурами – КГБ и МВД. В милиции служит старший лейтенант Кирилл Нестеров, защищающий права ни в чем не повинных честных граждан. Но однажды в его руки попадает подросток со свертком старинных дорогих полотен. Кирилл начинает расследование, которое выводит его на опасный путь.