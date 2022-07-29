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Big Mouse 2022, season 1

Big Mouse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Big Mouse Seasons Season 1
Big Mouth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Big Mouse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Болтун» в центре событий оказывается адвокат по имени Пак Чан Хо. Он любит поболтать, за что получил прозвище Большеротый. Однажды герой оказывается замешан в деле об убийстве. Его считают виртуозным мошенником, в связи с чем Пак Чан Хо попадает в опасную ситуацию. Между тем Го Ми Хо, супруга юриста, работает медсестрой. Это красивая и мудрая женщина, которая помогла мужу стать юристом, поддержав его материально и морально. Го Ми Хо узнает, что Пака Чан Хо подозревают в том, что он является гениальным аферистом. Она пытается сделать все, чтобы восстановить репутацию мужа.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

"Big Mouse" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 August 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 August 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 August 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 September 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 September 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
9 September 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
10 September 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
16 September 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 September 2022
TV series release schedule
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