В 1 сезоне сериала «Болтун» в центре событий оказывается адвокат по имени Пак Чан Хо. Он любит поболтать, за что получил прозвище Большеротый. Однажды герой оказывается замешан в деле об убийстве. Его считают виртуозным мошенником, в связи с чем Пак Чан Хо попадает в опасную ситуацию. Между тем Го Ми Хо, супруга юриста, работает медсестрой. Это красивая и мудрая женщина, которая помогла мужу стать юристом, поддержав его материально и морально. Го Ми Хо узнает, что Пака Чан Хо подозревают в том, что он является гениальным аферистом. Она пытается сделать все, чтобы восстановить репутацию мужа.