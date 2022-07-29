В 1 сезоне сериала «Во имя правосудия» несколько агрессивно настроенных поборников свободы вторгаются в зал, где проходит судебное слушание. Рассматривается дело, фигурантом которого является белый полицейский. Сотрудник правоохранительных органов получил печальную славу во всем мире после инцидента, связанного с задержанием афроамериканца. В ходе операции оперативник застрелил чернокожего мужчину, чем спровоцировал волну негодования и обвинений в расизме. Теперь зрители по всей стране оказались свидетелями шокирующего захвата заложников прямо во время судебного заседания.