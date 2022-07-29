Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Justice Served 2022, season 1

Justice Served season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Justice Served Seasons Season 1
Justice Served 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Justice Served" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Во имя правосудия» несколько агрессивно настроенных поборников свободы вторгаются в зал, где проходит судебное слушание. Рассматривается дело, фигурантом которого является белый полицейский. Сотрудник правоохранительных органов получил печальную славу во всем мире после инцидента, связанного с задержанием афроамериканца. В ходе операции оперативник застрелил чернокожего мужчину, чем спровоцировал волну негодования и обвинений в расизме. Теперь зрители по всей стране оказались свидетелями шокирующего захвата заложников прямо во время судебного заседания.

Series rating

5.1
Rate 12 votes
5.3 IMDb

Justice Served List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more