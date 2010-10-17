Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Morskie dyavoly. Sudby season 1 watch online

Morskie dyavoly. Sudby season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Morskie dyavoly. Sudby Seasons Season 1
Морские дьяволы. Судьбы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 8 hours 0 minute
"Morskie dyavoly. Sudby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Судьбы» Батя стал капитаном рыболовецкого сейнера. Соловьев отыскал его и предложил отправиться в нейтральные воды, чтобы найти ракетные установки иностранных врагов. Булатов принял предложение. Боря Тарасов, более известный как Бизон, встретился на вечеринке у своего давнего приятеля с девушкой по имени Юлия. Он влюбился в нее, а любовник девушки помог Боре устроиться на службу в Главное управление исполнения наказаний. Маргарита всегда хотела стать членом элитного военного подразделения. Ей удалось пройти отбор с довольно жесткими условиями...

Series rating

4.3
Rate 13 votes
4.5 IMDb

"Morskie dyavoly. Sudby" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выживший
Season 1 Episode 1
17 October 2010
Территория врага
Season 1 Episode 2
17 October 2010
Окончательное решение
Season 1 Episode 3
17 October 2010
Отпуск у моря
Season 1 Episode 4
17 October 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more