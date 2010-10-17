В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Судьбы» Батя стал капитаном рыболовецкого сейнера. Соловьев отыскал его и предложил отправиться в нейтральные воды, чтобы найти ракетные установки иностранных врагов. Булатов принял предложение. Боря Тарасов, более известный как Бизон, встретился на вечеринке у своего давнего приятеля с девушкой по имени Юлия. Он влюбился в нее, а любовник девушки помог Боре устроиться на службу в Главное управление исполнения наказаний. Маргарита всегда хотела стать членом элитного военного подразделения. Ей удалось пройти отбор с довольно жесткими условиями...