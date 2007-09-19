В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 2» члены команды «Тайфун» продолжают решать самые сложные задачи. Беглые заключенные захватили автобус с пассажирами и расправились с водителем. Спецназовцы оцепили место преступления, но не могут схватить преступников, поскольку те взяли в заложники людей. Главным героям необходимо пробраться в автобус незамеченными. Молодая корреспондентка Семечкина по заданию своего редактор должна написать материал о переводе известного террориста Усманхаджи из СИЗО в тюрьму. Но незадачливую журналистку схватили сотрудники правоохранительных органов в тот момент, когда она снимала двор изолятора.