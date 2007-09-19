Menu
Season premiere 19 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 2» члены команды «Тайфун» продолжают решать самые сложные задачи. Беглые заключенные захватили автобус с пассажирами и расправились с водителем. Спецназовцы оцепили место преступления, но не могут схватить преступников, поскольку те взяли в заложники людей. Главным героям необходимо пробраться в автобус незамеченными. Молодая корреспондентка Семечкина по заданию своего редактор должна написать материал о переводе известного террориста Усманхаджи из СИЗО в тюрьму. Но незадачливую журналистку схватили сотрудники правоохранительных органов в тот момент, когда она снимала двор изолятора.

3.7
Rate 13 votes
3.9 IMDb

Season 1
Ледовое побоище
Season 1 Episode 1
19 September 2007
Чувствуй себя как дома
Season 1 Episode 2
20 September 2007
Terra incognita
Season 1 Episode 3
21 September 2007
Веские аргументы
Season 1 Episode 4
24 September 2007
Точка возврата
Season 1 Episode 5
25 September 2007
Маяк
Season 1 Episode 6
26 September 2007
Спасение на водах
Season 1 Episode 7
27 September 2007
Крупная рыба
Season 1 Episode 8
28 September 2007
Китайская ничья
Season 1 Episode 9
1 October 2007
Опасный фарватер
Season 1 Episode 10
2 October 2007
Тайна старого затона
Season 1 Episode 11
3 October 2007
Конек-Горбунок
Season 1 Episode 12
4 October 2007
Южный ветер
Season 1 Episode 13
5 October 2007
Морское чудовище
Season 1 Episode 14
8 October 2007
Погружение в недра
Season 1 Episode 15
9 October 2007
Похищение
Season 1 Episode 16
10 October 2007
