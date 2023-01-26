В 1 сезоне сериала «Волчья стая» в Калифорнии участились загадочные пожары в лесу. Причины их возникновения никто не может объяснить. В центре событий оказываются мальчик и девочка. Их жизни меняются после очередного возгорания, в результате которого пробудилось страшное сверхъестественное существо. Дети по причинам, которые они не в силах объяснить, чувствуют связь друг с другом и еще с двумя другими ребятами. Над ними 16 лет назад взял опеку смотритель парка. С восходом полной луны все четверо подростков встречаются, чтобы разобраться в том, что их связывает между собой. Это укус и кровь оборотня.