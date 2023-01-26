Menu
Wolf Pack 2023, season 1

Wolf Pack
Season premiere 26 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Волчья стая» в Калифорнии участились загадочные пожары в лесу. Причины их возникновения никто не может объяснить. В центре событий оказываются мальчик и девочка. Их жизни меняются после очередного возгорания, в результате которого пробудилось страшное сверхъестественное существо. Дети по причинам, которые они не в силах объяснить, чувствуют связь друг с другом и еще с двумя другими ребятами. Над ними 16 лет назад взял опеку смотритель парка. С восходом полной луны все четверо подростков встречаются, чтобы разобраться в том, что их связывает между собой. Это укус и кровь оборотня.

6.3
12 votes
6.5 IMDb

From a Spark To a Flame
Season 1 Episode 1
26 January 2023
Two Bitten, Two Born
Season 1 Episode 2
2 February 2023
Origin Point
Season 1 Episode 3
9 February 2023
Fear and Pain
Season 1 Episode 4
16 February 2023
Incendiary
Season 1 Episode 5
23 February 2023
After Party
Season 1 Episode 6
2 March 2023
Lion's Breath
Season 1 Episode 7
9 March 2023
Trophic Cascade
Season 1 Episode 8
16 March 2023
