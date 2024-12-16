Menu
Morskie dyavoly. Vektor ataki season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Morskie dyavoly. Vektor ataki Seasons Season 1
Morskie dyavoly. Vektor ataki 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 December 2024
Production year 2024
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Morskie dyavoly. Vektor ataki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки» главные герои вступают в схватку с сателлитом западных спецслужб – ЧВК «Беллона» (от латинского Bellona – богиня войны в Древнем Риме). Компанией руководит профессиональная шпионка Ирма Свенсон по прозвищу Геката, которой чудом удалось уцелеть после событий недавнего прошлого. Ей оказывает содействие помощник – Кевин Максвелл по кличке Магистр. Эта парочка представляет собой поистине гремучую смесь, которая, по мнению их руководства, сможет расшатать устои в РФ, ликвидировать команду «морских дьяволов» и дискредитировать Контртеррористический центр.

Series rating

2.9
Rate 13 votes
2.4 IMDb

"Morskie dyavoly. Vektor ataki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 December 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 December 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 December 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 December 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 December 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 December 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 December 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 December 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 December 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 December 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 December 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 December 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 December 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
19 December 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
19 December 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
19 December 2024
Серия 17
Season 1 Episode 17
19 December 2024
Серия 18
Season 1 Episode 18
19 December 2024
Серия 19
Season 1 Episode 19
19 December 2024
Серия 20
Season 1 Episode 20
19 December 2024
Серия 21
Season 1 Episode 21
19 December 2024
Серия 22
Season 1 Episode 22
19 December 2024
Серия 23
Season 1 Episode 23
19 December 2024
Серия 24
Season 1 Episode 24
19 December 2024
