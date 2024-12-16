В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Вектор атаки» главные герои вступают в схватку с сателлитом западных спецслужб – ЧВК «Беллона» (от латинского Bellona – богиня войны в Древнем Риме). Компанией руководит профессиональная шпионка Ирма Свенсон по прозвищу Геката, которой чудом удалось уцелеть после событий недавнего прошлого. Ей оказывает содействие помощник – Кевин Максвелл по кличке Магистр. Эта парочка представляет собой поистине гремучую смесь, которая, по мнению их руководства, сможет расшатать устои в РФ, ликвидировать команду «морских дьяволов» и дискредитировать Контртеррористический центр.