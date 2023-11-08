Menu
The Buccaneers 2023, season 1

The Buccaneers season 1 poster
The Buccaneers 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"The Buccaneers" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Буканьерки» в центре событий три амбициозные американские семьи. Родители хотят, чтобы их молодые дочери составили достойную партию и жили, обладая привилегиями титулованных особ. Британских обедневших аристократов, в свою очередь, прельщают финансовые возможности отцов девушек на выданье. Благодаря их деньгам они смогут поддерживать иллюзию своей обеспеченной жизни. В связи с этим некоторые девушки обречены жить в несчастливых супружеских союзах, но в таком случае они не гнушаются заводить любовников. Совсем другая участь постигла Нэн. Она действительно влюбилась в герцога Гая Тварта.

Series rating

6.5
Rate 14 votes
6.6 IMDb

The Buccaneers List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
American Poison
Season 1 Episode 1
8 November 2023
Women or Wives
Season 1 Episode 2
8 November 2023
The Perfect Duchess
Season 1 Episode 3
8 November 2023
Homecoming
Season 1 Episode 4
15 November 2023
Failed Betrayal
Season 1 Episode 5
22 November 2023
It's Christmas
Season 1 Episode 6
29 November 2023
First Footing
Season 1 Episode 7
6 December 2023
Wedding of the Season
Season 1 Episode 8
13 December 2023
