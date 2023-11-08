В 1 сезоне сериала «Буканьерки» в центре событий три амбициозные американские семьи. Родители хотят, чтобы их молодые дочери составили достойную партию и жили, обладая привилегиями титулованных особ. Британских обедневших аристократов, в свою очередь, прельщают финансовые возможности отцов девушек на выданье. Благодаря их деньгам они смогут поддерживать иллюзию своей обеспеченной жизни. В связи с этим некоторые девушки обречены жить в несчастливых супружеских союзах, но в таком случае они не гнушаются заводить любовников. Совсем другая участь постигла Нэн. Она действительно влюбилась в герцога Гая Тварта.