Vsegda govori «vsegda» 5 2009, season 1

Vsegda govori «vsegda» 5
Всегда говори «всегда» 5 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"Vsegda govori «vsegda» 5" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 5» старший сын Барышевых Михаил твердо решил построить карьеру в панк-культуре, а чтобы заработать денег на раскрутку своей музыки, он связался не с самыми надежными людьми. Его мать Ольга отправляется в Индию, где встречает бизнесмена из Франции, барона Ле Конта. Он делает Ольге интересное деловое предложение – стать лицом нового бренда. Искушение успехом и популярностью угрожает семейной идиллии. Подруга Ольги – Надя – наслаждается счастливой жизнью с Олегом. Но внезапно в их жизнь вмешивается Алина, которая очень хочет увести Олега.

0.0
"Vsegda govori «vsegda» 5" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 August 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
