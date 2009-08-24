В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 5» старший сын Барышевых Михаил твердо решил построить карьеру в панк-культуре, а чтобы заработать денег на раскрутку своей музыки, он связался не с самыми надежными людьми. Его мать Ольга отправляется в Индию, где встречает бизнесмена из Франции, барона Ле Конта. Он делает Ольге интересное деловое предложение – стать лицом нового бренда. Искушение успехом и популярностью угрожает семейной идиллии. Подруга Ольги – Надя – наслаждается счастливой жизнью с Олегом. Но внезапно в их жизнь вмешивается Алина, которая очень хочет увести Олега.