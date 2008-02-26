Menu
Vsegda govori «vsegda» 4 2007 - 2008, season 1

Vsegda govori «vsegda» 4 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vsegda govori «vsegda» 4 Seasons Season 1
Всегда говори «всегда» 4 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Vsegda govori «vsegda» 4" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 4» действие происходит в небольшом провинциальном городке Гладьевске. Сергей вместе с Олей приезжают на юбилей Леонида Сергеевича. Сережа встречается со своим другом юности Юрой и узнает, что тот собирается связать свою жизнь с политикой. В следующие выборы он планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра города. Леонид Сергеевич всячески помогает Юре. Несчастье настигает героев неожиданно. Отец Сережи умирает от сердечного приступа. Барышев принимает решение задержаться в городе, чтобы поддержать своего друга и принять участие в восстановлении Гладьевска.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Vsegda govori «vsegda» 4" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 February 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
