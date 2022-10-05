Menu
Reginald the Vampire 2022 - 2024 season 1

Reginald the Vampire season 1 poster
Reginald the Vampire
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Reginald the Vampire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вампир Реджинальд» в центре событий оказывается толстый и неповоротливый кровосос по имени Реджинальд. Его окружают худые, привлекательные и тщеславные вампиры. От одного их облика Реджинальд еще больше погрязает в своих комплексах. Он влюбляется в девушку, которая воротит от него нос, каждый день терпит неудачи на работе, сталкиваясь с начальником, и избегает верховного вампира, искренне желающего Реджинальду гибели. К счастью, в один прекрасный день герой узнает, что обладает невероятными способностями. Это открытие меняет его жизнь и помогает справиться с трудностями.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
6 IMDb

"Reginald the Vampire" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Dead Weight
Season 1 Episode 1
5 October 2022
The Hunger
Season 1 Episode 2
12 October 2022
Hypnos
Season 1 Episode 3
19 October 2022
All the Time in the World
Season 1 Episode 4
26 October 2022
Fools in Love
Season 1 Episode 5
2 November 2022
Halfway to a Threeway
Season 1 Episode 6
9 November 2022
The Last Day of Our Acquaintance
Season 1 Episode 7
16 November 2022
The Odyssey
Season 1 Episode 8
23 November 2022
No One Dies for Failing the SATs
Season 1 Episode 9
30 November 2022
Reginald Andres Beyond Thunderdome
Season 1 Episode 10
7 December 2022
