В 1 сезоне сериала «Вампир Реджинальд» в центре событий оказывается толстый и неповоротливый кровосос по имени Реджинальд. Его окружают худые, привлекательные и тщеславные вампиры. От одного их облика Реджинальд еще больше погрязает в своих комплексах. Он влюбляется в девушку, которая воротит от него нос, каждый день терпит неудачи на работе, сталкиваясь с начальником, и избегает верховного вампира, искренне желающего Реджинальду гибели. К счастью, в один прекрасный день герой узнает, что обладает невероятными способностями. Это открытие меняет его жизнь и помогает справиться с трудностями.