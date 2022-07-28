Menu
Season premiere 28 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute
"Pretty Little Liars: Original Sin" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» события разворачиваются в небольшом и тихом американском городке Миллвуд. В местной школе учатся пять девочек-подростков. Назвать их подругами довольно сложно, ведь все они очень разные: королева класса, спортсменка, заучка, общественная активистка и новенькая. Однако всех их объединяет страшная тайна их семей. 20 лет назад город шокировала череда трагических событий, но преступника так и не поймали. Теперь некто начинает преследовать всех героинь, раскрывая их секреты. Выясняется, что девушек связывает гораздо больше, чем они думали.

Series rating

6.9
11 votes
7 IMDb

"Pretty Little Liars: Original Sin" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Chapter One: Spirit Week
Season 1 Episode 1
28 July 2022
Chapter Two: The Spirit Queen
Season 1 Episode 2
28 July 2022
Chapter Three: Aftermath
Season 1 Episode 3
28 July 2022
Chapter Four: The Fe(Male) Gaze
Season 1 Episode 4
4 August 2022
Chapter Five: The Night He Came Home
Season 1 Episode 5
4 August 2022
Chapter Six: Scars
Season 1 Episode 6
11 August 2022
Chapter Seven: Carnival of Souls
Season 1 Episode 7
11 August 2022
Chapter Eight: Bad Blood
Season 1 Episode 8
18 August 2022
Chapter Nine: Dead and Buried
Season 1 Episode 9
18 August 2022
Chapter Ten: Final Girls
Season 1 Episode 10
18 August 2022
