В 1 сезоне сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» события разворачиваются в небольшом и тихом американском городке Миллвуд. В местной школе учатся пять девочек-подростков. Назвать их подругами довольно сложно, ведь все они очень разные: королева класса, спортсменка, заучка, общественная активистка и новенькая. Однако всех их объединяет страшная тайна их семей. 20 лет назад город шокировала череда трагических событий, но преступника так и не поймали. Теперь некто начинает преследовать всех героинь, раскрывая их секреты. Выясняется, что девушек связывает гораздо больше, чем они думали.